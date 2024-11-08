Oğuz Kaan Salıcı'dan Özgür Özel’e "padişahlı" kurultay çıkışı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, X hesabından paylaştığı yazılı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Salıcı, Özel’in yürüttüğü politikaların partide ve seçmenler arasında tartışma yarattığını söyledi.

“Seçim normalleşme vaadiyle kazanılmadı”

Amacının Özel ile polemik yapmak olmadığını söyleyen Salıcı, “Görülmektedir ki, partililerimiz arasında rahatsızlık yaratan normalleşme süreci, Erdoğan’ın kaybettiği yerel seçimin ardından kendisine çok değerli bir zaman kazandırmıştır. Buna rağmen her platformda normalleşmenin savunulmasının nedeni anlaşılamamaktadır. ‘Normalleşme’ vaadi ne kurultayda ne de 31 Mart Yerel Seçimleri’nden önce dile getirilmiştir. Seçim, normalleşme vaadiyle kazanılmamıştır” dedi.

Salıcı, “normalleşme” sürecinin CHP’nin bugüne kadar “normal olmayan” bir siyaset izlediği algısını yaratabileceğine değindi. Ayrıca Salıcı, “Milletvekillerine hiçbir açıklama yapılmadan Erdoğan’ın önünde ayağa kalkmalarının istenmesi de parti örgütümüzce sorgulanmaktadır. Sonuç olarak görülmüştür ki, TBMM Genel Kurulu’nda belediyemize kayyım atayan iradenin önünde ayağa kalkılmıştır” dedi.

"Kayyım atanmasını protesto mitinglerinde bir başka siyasi parti ile paylaşılan kürsü, parti tabanımızda rahatsızlık yaratmıştır"

Daha sonra Salıcı, kayyum protestolarında DEM Parti ile aynı kürsünün paylaşılmasının parti tabanında rahatsızlık yarattığını yazdı.

Salıcı “Sayın Genel Başkanımızın neredeyse her açıklamasının ardından, ne demek istediğini izah etmek durumunda kalması makamına yakışmamaktadır. Erdoğan’la el sıkışılırken, Bahçeli’yle ‘siyasetin gereği’ diye şakalaşılırken hayata soldan bakan Türkiye İşçi Partisi’ne küçümseyici bir dille cephe açılmasındaki ‘stratejik’ beklenti merak edilmektedir.” dedi.

“Erdoğan’a niçin kefil olundu?”

Salıcı, ABD’nin New York şehrinin Belediye Başkanı Eric Adams’ın Türk yetkililerden rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili Özel’in yaptığı “Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil” açıklamasını da eleştirdi.

Salıcı söz konusu olayla ilgili “Soruşturma sürerken Erdoğan’a niçin kefil olunduğu izaha muhtaçtır. Neden-sonuç bağları doğru kurulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde kurultay tartışması yapıldığı için oy kaybedilmemektedir; bilakis oy kaybedildiği için kurultay tartışması yapılmaktadır. Oy kaybının nedenini tabanda siyaseten kabul görmeyen politikalarda aramak gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

"CHP’de kurultay bir lütuf değildir, haktır"

Salıcı kurulay çağrısı yaparak “CHP anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. CHP’de kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP’de gerekirse kurultaya gidilir. Genel başkan da genel seçimlerden sonra taban daralması tezini ileri sürerek ve partimizin kurultaya ihtiyacı olduğunu dillendirerek genel başkan adayı olmuştur. CHP’nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan Partimizin Genel Sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu’nun dediği gibi, ‘padişah da değildir.'” sözlerini bitirdi.