Ölen motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, polislerden ve nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu

Fatih’te Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturmada eşi Öznur Göçer Savcılığa ifade verdi. Göçer'in eşi, kaza tutanağında eşini kusurlu gösteren polislerden ve nöbetçi savcıdan da şikayetçi oldu.

Savcılığa ifade veren Öznur Göçer, ‘’Öncelikle eşim Yunus Emre Göçer’in vefatına ilişkin eşimi kaza tespit tutanağında kusurlu olarak gösteren polis memurlarından şikayetçiyim. Eşimin intihar etme gibi bir durumu söz konusu değildir. Çocuğumun özel durumundan dolayı kendisi çabalayan bir insandır. Eşim genel olarak kaskını evde takarak çıkmaktaydı çünkü kaskın içinde telefonla bağlantılı olan bir iletişim aracı olan ‘intercom’ vardır. Bu sistem direkt telefona bağlı bir sistemdir. Ayrıca eşimin kaskı pahalı, 4 taraftan tam korumalı bir kasktı. Motosikletine de, kendine de, yaşamına da çok düşkün bir insandı. Trafik kurallarına da uyan biriydi. Olay günü eşim dizliklerini takarak, motorcu ayakkabısını, koruyucu montunu, bonesini ve kaskını takarak çıkmıştı. Hastaneye gittiğimizde eşim kırmızı alandaydı. Eşimin yanına girdim, kafası komple kırıktı ve karnı şiş vaziyetteydi. Olay nedeniyle karşı taraf araç sürücüsünden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum. Ev hanımı olduğum için bir gelir kaynağım da yoktur. Çok mağdur olduk’’ ifadelerini kullandı.

Nöbetçi savcıdan da şikayetçi oldu

Ayrıca Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından şikayetçi olduğunu belirten Göçer, "Kaza olduğu esnada talimatı veren nöbetçi Cumhuriyet Savcısından da şikayetçiyiz. Ayrıca konsolosluk aracının kullanımına tahsisinden sorumlu bu kişilerin araştırılmasını talep ediyorum. Bu kişilerden de şikayetçiyim" dedi.