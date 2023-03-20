Ömer Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Şimşek, görüşmenin ardından açıklama yapmadan parti genel merkezinden ayrıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Şimşek görüşmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çelik, “Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek" dedi. AK Parti Sözcüsü, ittifak görüşmeleri için ise, “Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor.” açıklamasında bulundu.