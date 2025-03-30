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Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki: Sözleri yok hükmündedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir" dedi.

Haber Merkezi
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Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki: Sözleri yok hükmündedir
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın skandal açıklamasına tepki gösterdi.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir.

Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır.

Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir.

O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır.

Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir.

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya paylaşımına sert tepki ile cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır. Bu tutum, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir. İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz" denildi.

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