  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Nisan 2024 cuma On Numara çekiliş sonucu
Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Nisan 2024 cuma On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 924.701,75 TL kazandı. İşte 26 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Nisan 2024 cuma On Numara çekiliş sonucu
Takip Et

26 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

26 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 26 Nisan cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 924.701,75 TL kazandı. 9 bilen 30 kişi 9.165,60 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

26 Nisan 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

03, 11, 12, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 56, 58, 60, 71, 73, 77

Kazanan kategoriler

   Kategori            Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

        10                                    1                                 924.701,75 ₺

         9                                    30                                  9.165,60 ₺

         8                                   603                                  570,00 ₺

         7                                 5.847                                 111,65 ₺

         6                                35.505                                 19,35 ₺

         0                               51.668                                  18,60 ₺