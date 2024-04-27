On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Nisan 2024 cuma On Numara çekiliş sonucu

26 Nisan 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

26 Nisan 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 26 Nisan cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 924.701,75 TL kazandı. 9 bilen 30 kişi 9.165,60 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

26 Nisan 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

03, 11, 12, 17, 22, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 56, 58, 60, 71, 73, 77

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

10 1 924.701,75 ₺

9 30 9.165,60 ₺

8 603 570,00 ₺

7 5.847 111,65 ₺

6 35.505 19,35 ₺

0 51.668 18,60 ₺