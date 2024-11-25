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Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor
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Edinilen bilgiye göre, av yapmak için yola çıkan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş, dün Kabadüz-Mesudiye karayolunda bulunan Horu Obası istikametinde yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Aynı gün saat 17.00 sıralarında alınan ihbar üzerine mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için 1 jandarma asayiş timi, 1 jandarma arama kurtarma timi(JAK), 1 AFAD timi, 2 iş makinesi ve belediye ekipleri ile birlikte şahısları arama faaliyetine başlandı.

Ekiplerin, kayıp şahısları bulmak için çalışmaları sürüyor.

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