Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor

Edinilen bilgiye göre, av yapmak için yola çıkan Murat Günay (40), Ferhat Günay (33), Hüdaverdi Aslantaş ve Barış Aslantaş, dün Kabadüz-Mesudiye karayolunda bulunan Horu Obası istikametinde yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Aynı gün saat 17.00 sıralarında alınan ihbar üzerine mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için 1 jandarma asayiş timi, 1 jandarma arama kurtarma timi(JAK), 1 AFAD timi, 2 iş makinesi ve belediye ekipleri ile birlikte şahısları arama faaliyetine başlandı.

Ekiplerin, kayıp şahısları bulmak için çalışmaları sürüyor.



