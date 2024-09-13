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Ordu'da tünel çıkışı zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Ordu'da tünel çıkışı zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
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Kaza, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli Ordu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samet Uludağ (28) idaresindeki 16 NIV 23 plakalı hafif ticari araç, Yunus Alkan idaresindeki 55 AKA 089 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden TIR, seyir halinde bulunan 2 otomobile çarpmasının ardından refüje çarparak yan yattı. Kazada, ticari araç sürücüsü Samet Uludağ (28) ile diğer otomobillerde bulunan Sinan Özdemir (45), Yusuf Çetinkaya, Muhammet Fatih Günaydın ile İlyas Altungök yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Sinan Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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