Oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti

Köksal Engür kimdir?

10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programıyla mesleğe başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. TRT'de programları, seslendirme çalışmaları yaptı.

Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.

Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.

"Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle ayrıca sevilen Engür, "SüngerBob KareŞort" çizgifilminde Squitward'ü de seslendirdi.