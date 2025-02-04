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Özel'den Cemal Enginyurt'a açılan soruşturmaya tepki: Gündemimizde birleşe birleşe kazanmak var

Cemal Enginyurt hakkında açılan soruşturmaya tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gündemimizde Türkiye İttifakı’nı büyütmek var. Gündemimizde birleşe birleşe kazanmak var. Gündemimizde seni haketmediğin bu makamlara getiren iktidarı değiştirmek var.” dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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Özel'den Cemal Enginyurt'a açılan soruşturmaya tepki: Gündemimizde birleşe birleşe kazanmak var
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Cemal Enginyurt hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi. "Gündemimizde Türkiye İttifakı’nı büyütmek var.

Gündemimizde birleşe birleşe kazanmak var" diyen Özel’in açıklaması şu şekilde:

"İstanbul’daki Seyyar Giyotine sesleniyorum. Yetkisiz olduğunu bile bile bugün partimize katılan İstanbul Milletvekilimiz Cemal Enginyurt hakkında soruşturma açmışsın. Meclis sınırlarında konuşan Milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı vardır dışarıda suç iddiası varsa da soruşturmakta yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’dur. Senin soruşturmana, mahkemenin vereceği karar yetkisizlik senin halin ise cahilce bir beceriksizliktir. Ama şunu bil ki gündemimizde sen yoksun. Gündemimizde Türkiye İttifakı’nı büyütmek var. Gündemimizde birleşe birleşe kazanmak var. Gündemimizde seni haketmediğin bu makamlara getiren iktidarı değiştirmek var. Aramıza hoş geldiniz  Cemal Enginyurt ve Salih Uzun."

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