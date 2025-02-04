CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a ‘hakaret’ soruşturması açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün CHP'ye katılan Cemal Enginyurt hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Enginyurt'un katılım töreninde yaptığı konuşma nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

CHP grubunda konuşma yapmıştı

Cemal Enginyurt CHP grubunda rozet töreninde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmeye çalışıyor ki. Erdoğan biz ne senin gibi olacağız ne de kara toprağın olacağız. Biz Atatürk'ün askeri olacağız. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Tek adam diye tutturana sesleniyorum. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun."