  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kulis | 'Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu yardımcı adayı olacak'
Takip Et

Kulis | 'Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu yardımcı adayı olacak'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayını seçimle belirleme kararı aldı. Söz konusu süreç işlerken, kulislerde cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair söylentiler de yayılmaya başladı. İleri sürülene göre Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yetkili isimler, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu'nun ise yardımcı adayı olabileceği yönünde öneriler alıyor...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kulis | 'Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu yardımcı adayı olacak'
Takip Et

Sözcü yazarı Can Coşkun, CHP'li bazı yetkili isimlerden aldığı bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'ne gelen son önerilerin, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın her ikisinin de rol alabileceği senaryoları içerdiğini yazdı. Coşkun, "Partiden ulaştığım kimi yetkili isimler, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu'nun ise yardımcı adayı olabileceği yönünde öneriler aldıklarını söyledi," dedi.

Coşkun şöyle yazdı:

"CHP Genel Merkezi'ne gelen son öneriler, her iki adayın da rol alabileceği senaryoları içeriyor. Partiden ulaştığım kimi yetkili isimler, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu'nun ise yardımcı adayı olabileceği yönünde öneriler aldıklarını söyledi.

Bu öneriye göre; yaş farkı da gözetilerek Yavaş'a Cumhurbaşkanı adaylığı veriliyor ama yetkileri azaltılmış haliyle... Keza İmamoğlu'na verilen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın da eski Başbakanlık yetkilerine yakın olarak seyretmesi planlanmış.

Bu önerinin CHP Genel Merkez nezdinde şimdilik hiçbir karşılık bulmadığını belirtelim ama önümüzdeki süreçte yeniden 'ikili formül' üzerinde tartışmaların yaşanacağını es geçmemek lazım."

Fay hattı haritası yenilendi! Evinizin altından fay geçiyor mu? İşte tehlikedeki bölgeler...Fay hattı haritası yenilendi! Evinizin altından fay geçiyor mu? İşte tehlikedeki bölgeler...Gündem
İki ayrı suç örgütüne operasyon: 5 milyar TL değerindeki varlıklara el konulduİki ayrı suç örgütüne operasyon: 5 milyar TL değerindeki varlıklara el konulduGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları 4 ila 10 derece arasında azalacakİstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları 4 ila 10 derece arasında azalacakGündem

 

Gündem
Bakanlık güvensiz ürün listesini güncelledi: Bu ürünler piyasadan toplatılıyor
Bakanlık güvensiz ürün listesini güncelledi: Bu ürünler piyasadan toplatılıyor
Meclis’te yapay zekâ mesaisi başlıyor! Riskler ve hukuki altyapı görüşülecek
Meclis’te yapay zekâ mesaisi başlıyor
Kütahya’da JASAT’ın yakaladığı 103 aranan şahıstan 43’ü tutuklandı
Kütahya’da JASAT’ın yakaladığı 103 aranan şahıstan 43’ü tutuklandı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Ankara’da inşaat alanında korkunç yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara’da inşaat alanında korkunç yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
15 Filistinli esir Türkiye'ye getirilecek
15 Filistinli esir Türkiye'ye getirilecek