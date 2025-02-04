Kulis | 'Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu yardımcı adayı olacak'

Sözcü yazarı Can Coşkun, CHP'li bazı yetkili isimlerden aldığı bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'ne gelen son önerilerin, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın her ikisinin de rol alabileceği senaryoları içerdiğini yazdı. Coşkun, "Partiden ulaştığım kimi yetkili isimler, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu'nun ise yardımcı adayı olabileceği yönünde öneriler aldıklarını söyledi," dedi.

Coşkun şöyle yazdı:

"CHP Genel Merkezi'ne gelen son öneriler, her iki adayın da rol alabileceği senaryoları içeriyor. Partiden ulaştığım kimi yetkili isimler, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu'nun ise yardımcı adayı olabileceği yönünde öneriler aldıklarını söyledi.

Bu öneriye göre; yaş farkı da gözetilerek Yavaş'a Cumhurbaşkanı adaylığı veriliyor ama yetkileri azaltılmış haliyle... Keza İmamoğlu'na verilen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'nın da eski Başbakanlık yetkilerine yakın olarak seyretmesi planlanmış.

Bu önerinin CHP Genel Merkez nezdinde şimdilik hiçbir karşılık bulmadığını belirtelim ama önümüzdeki süreçte yeniden 'ikili formül' üzerinde tartışmaların yaşanacağını es geçmemek lazım."