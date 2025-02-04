  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mansur Yavaş, emeklilere verilen desteği açıkladı: Dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz
Takip Et

Mansur Yavaş, emeklilere verilen desteği açıkladı: Dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da dayanışmayı büyüttüklerini söyleyerek, "Ankara’da ekonomik zorluk yaşayan 63 bin 803 emekli vatandaşımıza Başkent Kart aracılığıyla hane başı 1.500 TL destek sağladık "açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mansur Yavaş, emeklilere verilen desteği açıkladı: Dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz
Takip Et

Ankara Büyük Şehir Belediye(ABB) Başkanı Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 63 bin 803 emekli vatandaşa Başkent Karat aracılığı ile hane başı 1.500 TL destek sağlandığını belirtti.

Yavaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal belediyecilik, halkın alın terini halka geri vermektir. Emeklilerimizi yok saymıyor aksine dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz. Ankara’da ekonomik zorluk yaşayan 63 bin 803 emekli vatandaşımıza Başkent Kart aracılığıyla hane başı 1.500 TL destek sağladık. Bu ayın ödemesi toplam 95 milyon 704 bin 500 TL."

Türkiye Sigorta 6 milyon kez indirildiTürkiye Sigorta 6 milyon kez indirildiŞirket Haberleri

 

Kalyon Enerji’den 520 MWp’lık yeni yatırımKalyon Enerji’den 520 MWp’lık yeni yatırımŞirket Haberleri

 

Ekonomi
TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı: Ocakta yıllık enflasyon tüm alt gruplarda geriledi
Ocak ayında yıllık enflasyon tüm alt gruplarda geriledi
ABD'de açık iş sayısı beklentilerin altına düştü
ABD'de açık iş sayısı beklentilerin altına düştü
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Altı aylık ücret artışı, bir ayda eridi
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Altı aylık ücret artışı, bir ayda eridi
New York borsası güne karışık seyirle başladı
New York borsası güne karışık seyirle başladı
Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi
Merkez Bankası'ndan üç TL depo alım ihalesi
Bakan Bayraktar: YEKA-GES yarışmaları ile 3 milyar dolarlık gaz ithalatının önlenecek
Bakan Bayraktar: YEKA-GES yarışmaları ile 3 milyar dolarlık gaz ithalatının önlenecek