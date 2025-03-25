Özgür Özel: İktidarla bayramlaşmayacağız, bayram şekerini Akın Gürlek mi tutacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özel, ziyaret sonrası konuştu:

"Maalesef Silivri’deyiz. Cumhuriyetin kurucu partisinin, son seçimlerin birinci partisinin, son seçimlerde ekonomisinin yüzde 80'ine, nüfusunun yüzde 65'ine hitap eden belediyeleri kazanmış olan partinin genel başkanı biraz önce Silivri'de, dünyanın en tanınmış metropolüne üç kez artan oylarla belediye başkanı seçilmiş Ekrem İmamoğlu'nu, iki değerli belediye başkanını, Resul Emrah Şahan'ı ve Murat Çalık'ı ve yıllardır burada hepimizin yerine esir tutulan tüm arkadaşlar adına da Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettim.

Ben içinde bulunduğum atmosferden utanıyorum. Onlar da utanma yok ama ben utanıyorum. 19 Mart’ta başlatılan darbe girişimi halkın sokaklara çıkmasıyla yenilmiştir. 23 Mart’ta sandığa giden halk umudu taşıdı.

Ben içerde başları dik, alınları açık kendileri ile gurur duyan korkmayan üç tane aslanla görüştüm, aslan gibiler. Bir korku varsa Erdoğan’da var. Erdoğan’a söylüyorum bundan sonra o fotoğraf tarihe kaldı. Zorunlu olmayan bir sandığa 15 milyon gitti.

Bu saray rejimi vicdanlara mahkum olmuştur. AK Parti'ye oy vermiş seçmenin de utandığını biliyorum. Özgür Özel Silivri'ye arkadaşlarını görmeye geldikçe, hep birlikte gönlümüzü millete döneceğiz. Bu kötülük yuvasını başımızdan def edeceğiz.

Biz AK Parti ile MHP seçmeni ile bayramlaşmaya geliyoruz. İktidarla bayramlaşmıyoruz. Bana bayram şekerini Akın Gürlek mi tutacak? Bu bayram milletimizle birlikte CHP’nin üyeleri ve 15 buçuk milyon neferi bayramlaşacak. Bu bayram Erdoğan’a yeni bir sürprizi olacak."

Grup toplantısı İstanbul'da

CHP'nin normal koşullarda Meclis'te yapılan haftalık grup toplantısı da bugün İstanbul'da gerçekleşecek. Grup toplantısı saat 13:30'da Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak. Özel, dün akşam, bu akşam için Saraçhane'de son bir miting daha düzenleyeceklerini belirterek kalabalığa toplanma çağrısında bulundu.