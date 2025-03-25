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SON DAKİKA... Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi... Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Haber Merkezi
AA
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SON DAKİKA... Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı
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CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla savcılığa çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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