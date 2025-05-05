AK Parti Sözcüsü Çelik: Günler içerisinde PKK'nın silah bırakmasını bekliyoruz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

"Günler içerisinde PKK'nın silah bırakmasını bekliyoruz"

"PKK'nın kendini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır" diyen Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye"'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet politikası olduğunu söyledi. Çelik, PKK'nın günler içerisinde silah bırakmasını beklediklerini belirtti.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı

"Dün bizim için üzücü bir gündü. Sırrı Süreyya Önder'i son yolculuğuna uğurladık. Son zamanlarda siyaset bütün bir sohbetimizi kapsıyordu. Biz kendisine sağlığına dikkat etmesini ifade ederken, 'Şu sonuca ulaşalım sonra ilgilenirim' diyordu. Hatta sürecin hızlı sonuçlanması için buna sürekli vurgu yapıyordu. Cenazesindeki tablo farklı kimlikler raasında köprüler kurmaya yönelik kaygısını düşüncesini takdir eden bir çoğunluk oluştu. Farklı partilerden vatandaşlarımız Terörsüz Türkiye'ye verdikleri desteği beyan ettiler.

Özgür Özel'e saldırı

Özgür Özel'e alçakça bir saldırı yapıldı. Bir kere daha lanetliyoruz. Topyekun siyaset kurumuna, demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Kendimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Şiddet hepimizin reddetmesi gereken bir şeydir. Sonrasında sayın Özgür Özel'in ailesine dönük tehditlerin sosyal medyada ortaya koyulduğu görüldü. Bunların hepsini lanetliyoruz. Saldırganın da hukuk önünde hesap vermesi süreci takip edilmesi gereken bir süreçtir. Sayın Özgür Özel'e, CHP'ye ve tüm siyaset kurumuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"Bgün CHP'yi eleştirmeyeceğim"

Sayın Özel'in de bu saldırıdan sonraki açıklamaları sağduyulu açıklamalar. Onun dışındaki konuyu yanlış yere götüren bazı CHP'lilerin açıklamaları oldu. CHP'li arkadaşlarımıza bugün cevap vermeyeceğim. Çünkü daha dün bu saldırı gerçekleşti. Bu saldırının hemen üstüne CHP'yi eleştirmek istemiyorum. Tek mesajımız CHP ile ilgili olarka öne çıksın sayın Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

"Terörsüz türkiye" süreci

PKK'nın kendini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır. "Terörsüz Türkiye" Türkiye Cumhuriyeti devlet politikasıdır. Bu sürece dönük sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bir müzakere al-ver süreci olmaksızın milletimizin asli değerlerini koruyarak bu yolda ilerlemek olduğunu belirtmek isterim. İç kaynaklı veya dış kaynaklı provokasyonlar olabiliyor. İnşallah günler içerisinde olacak gelişmelerle PKK'nın kendini feshetmesiyle birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş olacak."

Erdoğan-Trump görüşmesi

Değinilmedik konu kalmadı. Uzun bir görüşme oldu. Geçmişten tanışıyorlar ve beraber çalışmışlıkları var. Ortak sonuca varmaya dönük belli sitilleri de oluştu. Bundan sonra yakın temasta olunması mutabakatı çıktı.