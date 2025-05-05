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Muhalefete yapılan baskıya tepki gösterdi! Ekrem Baki, AK Parti'den istifa etti

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik yapılan baskılara tepki göstererek AK Parti'den istifa etti.

Haber Merkezi
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Muhalefete yapılan baskıya tepki gösterdi! Ekrem Baki, AK Parti'den istifa etti
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Üsküdar Belediye Meclisi’nin mayıs ayı oturumları başladı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yönettiği oturumda AK Partili meclis üyesi Ekrem Baki, gündem dışı konuşma yaptı.

Baki konuşmasının sonunda “Kendimle ilgili bir durumu açıklamak istiyorum” diyerek üyesi olduğu AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

Baki “Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmaması sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum” dedi.

Baki, CHP’li meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı, oturumu izleyen vatandaşlar “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

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