Özgür Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Cumhurbaşkanı adayı olarak gönlümde yatan bir aslan var

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dair fikirlerini Gerçek Gündem’e değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanı adayı olarak gönlümde yatan bir aslan var"

"Ekrem İmamoğlu, gönlünüzde yatan cumhurbaşkanı adayı mı?" sorusuna Çelik "Her yiğidin gönlünde bir aslan mutlaka yatıyordur. Türkiye'nin çok ağır ekonomik koşulları varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'nın kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik mutlaka fikri vardır. Ancak 31 Mart seçimlerinin üzerinden kısa bir süre geçmiştir. Biz erken seçim talep ediyoruz. Biz diyoruz ki; mevcut siyasi iktidarın Türkiye'yi yönetme enerjisi ve becerisi kalmamıştır. Türkiye çoklu bir kriz ortamına sürüklenmiştir ve erken seçim olmalıdır. Genel Başkan Sayın Özgür Özel partinin başındadır ve İstanbul İl Başkanı Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili isim söylesin; bu olmaz. Bu bir kere parti hiyerarşisine aykırı. Partinin kültürüne de aykırı." yanıtını verdi.

"Sadece anketlerle de partinin cumhurbaşkanı adayını belirlerken, anket yaptık böyle çıktı diyerek de cumhurbaşkanı adayı belirlenmemeli"

"En azından anketlerden çıkan isim mi aday olmalı, PM'den çıkan isim mi? Ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise Çelik "Bakın ben size bir şey söyleyeyim, çok net fikrimi söyleyeyim. Sadece anketlerle de partinin cumhurbaşkanı adayını belirlerken, anket yaptık böyle çıktı diyerek de cumhurbaşkanı adayı belirlenmemeli. Anket yapılacak. Ankette soracağız, “CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” Bana göre birinci soru bu olmalı, ikinci soru da şu olmalı; “Sizce Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi kim daha iyi yönetebilir?” Mesela bir anket yaptınız, “Kim olmalı?” dediniz ve belli isimler çıktı. Daha sonra “Kim yönetebilir?” diye soralım vatandaşa, kimin yönetme becerisine daha çok güveniyor soralım." şeklinde yanıtladı.