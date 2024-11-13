Özgür Özel, Bahçeli'ye seslendi: Adım atacaksa kapımı kapalı tutmam

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Medyacope'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dönemdeki sert ifadelerine değinerek, "Devlet Bey’in oldukça sert, benim asla bir muhataba kullanmayacağım kadar sert olsa da belli mesajlarında, kendi ölçütü içinde bazı kelimeleri özenle seçtiğini ve bazı satır arası mesajları verdiğini görüyorum" dedi.

Özel, Bahçeli'nin açıklamalarının siyasi bir taktik ya da başka bir arayış olup olmadığı konusunda net bir değerlendirme yapmadığını ifade ederek, "Türkiye’de siyaseti takip eden herkes de Devlet Bey ve AK Parti arasında bir uyumsuzluk olduğunu görüyor" şeklinde konuştu.

'Devlet bey bu konuda bir adım atacaksa...'

“Ama siyasi fal bakar gibi, siyasi müneccimliğe soyunmak benim pozisyonum açısından müsait değil” ifadelerini kullanan Özel şöyle devam etti:

“Bu kadar sıkıntı varken, bu ülkeyi bir erken seçime götürme ve sonrasında da bu ülkenin Anayasa’ya, hukuka uygun, Anayasa’nın ilk dört maddesine sadık ve CHP’nin de altı okuna halel getirmeyecek şekilde yönetilmesi noktasında, Devlet Bey bir erken seçiminin önünü açacaksa ben o konuda son derece açığım. Benim söylemim değil, bütün geçmiş yaşamım ona bir teminattır. Bu ülkede iktidar el değiştirecek. Bu iktidarın el değiştirmesinde eğer, bu kötüye gidişat yerine bir seçim ve arkasından çok daha güçlü bir yönetim istiyorsa, Devlet Bey bu konuda bir adım atacaksa ben ona kapımı kapalı tutmam. Bu kadar net.”