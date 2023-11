Özgür Özel: Bu karar düpedüz bir darbe girişimi

Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay kararının ardından; TBMM Grubu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP TBMM Grubu, saat 21.05’te basına kapalı olarak toplandı. Özel, CHP Grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel şunları söyledi:

"Bu karar düpedüz bir darbe girişimi. Elbette karar Can Atalay açısından mağduriyet yaratan bir karardır. Ancak Can Atalay ile sınırlı bir karar değildir. Anayasayı ortadan kaldırma girişimidir. Karar sadece Can Atalay'ı değil, Hatay halkını, TBMM'yi karşıdır. Karar, Anayasaya karşı darbe girişimidir.

Yargıtay'ın kararı Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine, TBMM'ye karşı darbe girişimidir. Aralarında çatışan Cumhur İttifakı'nın krizidir. AKP içindeki çatışmanın krizidir. Ana muhalefet partisi olarak buna direneceğiz.

Sayın Numan Kurtulmuş'u yarın telefonla arayacağız. Yarın tüm grupların başkanlarını danışma kurulu toplantısı yapmaya davet ediyorum. Bu toplantının gerçeklememesi durumunda Numan Kurtulmuş'tan randevu isteyeceğiz.

CHP Meclis'in açık olduğu her saat adalet meselesini gündeme getirecek, meclis kapandığında en az 20 milletvekili adalet nöbetini sürdürecektir.

Tüm halkımızı bu darbeye karşı direnmeye çağırıyoruz. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz. Bu hukuksuzluğa teslim olmayacak."