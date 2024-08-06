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Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Paris 2024'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı izledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Paris 2024’te çeyrek finalde Çin'le karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı izledi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Paris 2024'te A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı izledi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Paris Olimpiyatlarında bir araya geldi.

Paris’e giden Özel, İmamoğlu ve Yavaş, ilk olarak Çeyrek Final’e kalan Kadın Milli Voleybol takımının Çin ile sabah saatlerindeki maçında birlikte görüntü verdi. Milli takımın maçını tribünde yan yana oturarak izledi.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın kırmızı milli takım forması giydiği görüldü.

Yavaş'ı İmamoğlu davet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Olimpiyatları’nda A Milli Voleybol Takımı'nın oynadığı maçı izlemesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı davet etmişti.

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