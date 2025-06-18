  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 'Sevenler' suç örgütüne operasyon: Elebaşı ve 8 örgüt üyesi yakalandı
Takip Et

'Sevenler' suç örgütüne operasyon: Elebaşı ve 8 örgüt üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sevenler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, elebaşı dahil 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Sevenler' suç örgütüne operasyon: Elebaşı ve 8 örgüt üyesi yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne merkezli olmak üzere İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldığını belirtti.

Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşı N.S'nin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "suç gelirlerini aklama" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 otomobil ve çok sayıda pasaport ele geçirildiğini kaydederek, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ünlü patron ve 3 şirketi konkordato ilan ettiÜnlü patron ve 3 şirketi konkordato ilan ettiŞirket Haberleri
Akaryakıta çifte zam kapıda! İşte 18 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam kapıda! İşte 18 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlarEmekli promosyonunda oranlar güncellendi: En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel rakamlarEkonomi
Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...Ekonomi
Gündem
DEM Partili Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ görevinden istifa etti!
DEM Partili belediye eş başkanı görevinden istifa etti!
Erdoğan'dan enflasyon mesajı, İsrail - İran savaşı yorumu: Kurumlarımız teyakkuz halinde
İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ SAVAŞ
Bakan Tunç'tan Murat Çalık açıklaması: Tahliye talebi değerlendirilecek
Murat Çalık açıklaması: Tahliye talebi değerlendirilecek
MHP'li Yönter, Sinan Ateş sanıklarının fotoğraflarını paylaştı: Masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek
MHP'li Yönter, Sinan Ateş sanıklarının fotoğraflarını paylaştı
Türk gemilerinin Hürmüz Boğazı geçişinde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı!
Türk gemilerinin Hürmüz Boğazı geçişinde güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı!
Evinin çevresinde dolaştığı kadına çiçek göndermişti!  Yargıtay noktayı koydu: Cinsel taciz değil
Evinin çevresinde dolaştığı kadına çiçek göndermişti!  Yargıtay noktayı koydu: Cinsel taciz değil