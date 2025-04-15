Özgür Özel, Financial Times'a konuştu: Seçimler için yeniden ittifak kurulabilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından muhalefetin izleyeceği yol haritasını İngiltere merkezli Financial Times gazetesine anlattı.

Özel, partisinin İmamoğlu’nun yerine yeni bir aday belirleme planı olmadığını, ancak kamuoyundaki direnişi diri tutmak için eylemler ve kitlesel kampanyalarla süreci yöneteceklerini söyledi.

Özel, “İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası oluşan halk desteğini büyütmemiz gerekiyor” sözleriyle bu sürecin merkezine imza kampanyaları ve düzenli mitingleri koydu.

Özel, her çarşamba İstanbul’da miting yapılacağını ve ülke çapında dönemsel gösterilerin planlandığını gazeteye aktardı. İlk büyük mitingin Samsun’da gerçekleştiğini hatırlatan Özel, “Barışçıl gösteriler ve sivil direnişle otoriter, popülist bir lidere karşı mücadele etmenin dünyada çok az örneği var. Biz bunu başaracağız” dedi.

İmamoğlu’nun halen partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurgulayan Özel, adaylığın hukuki engelle karşılaşması durumunda yeni bir isim etrafında “özgürlük kampanyası” yürüteceklerini belirtti.

Yeni bir ittifak masası mı?

Özel, muhalefetin yeniden bir ittifak kurabileceğinin sinyalini verdi. 2023’te Erdoğan’a karşı oluşturulan ve sonuç alamayan altılı masa deneyimini dışlamadığını ifade eden Özel, “Seçim yaklaştığında diğer partilerle ittifaka kapalı değiliz. Erdoğan’ı yenmek istiyorsak tüm demokratların desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Aynı zamanda CHP’nin gençleri ve kadınları daha fazla temsil ettiğini belirtti. Özel, “Gölge kabinemin yarısı kadın. Erdoğan’ın kabinesinde ise sadece bir kadın bakan var” diye konuştu.

CHP’nin başlattığı imza kampanyasında şimdiye dek 10 milyondan fazla kişinin İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısı için imza verdiği belirtildi. Hedef ise 30 milyon imzaya ulaşmak.

Bu sayı, Erdoğan’ın 2023 seçiminde aldığı oy sayısını geçmeyi amaçlıyor. Özel, bu kampanyanın hükümet üzerinde baskı oluşturacağını ve genç seçmenlerle yeni bir bağ kurulacağını düşünüyor.

Özel’e göre stratejinin en zor ayağı, İmamoğlu’nun tutukluluğunu geniş kesimler için ortak bir davaya dönüştürmek. Özel, partinin üye sayısının kendi döneminde 800 bin kişi arttığını ve 2 milyona ulaştığını söyledi.

"Komşu ülkeler sessiz kaldı"

Özel, geçen seçimlerin ve İmamoğlu'nun tutuklanamasının CHP'yi güçlendirdiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP'nin önüne geçmek için siyasi hamlelerde sınır tanımayacağını söyledi. Özel, “Aklınıza ne gelirse yapabilir. Onun için sınır yok” dedi.

Türkiye’nin Batı için jeopolitik önemi arttıkça, demokratik gerilemelere karşı komşu ülkelerde sessizlik olduğunu da vurgulayan Özel, “Trump, Putin, Suriye savaşı… Bugünün dünyası Erdoğan’ı pazarlık yapılacak birine dönüştürdü” ifadelerini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen kararlı olduklarını söyleyen CHP lideri, “En iyi savunma şu an yaptığımızdır: Direnmek” dedi.