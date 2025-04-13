CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için toplanan imza sayısı ortaya çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için CHP’nin başlattığı ve 28 milyon imzanın hedeflendiği “Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum” mesajının verildiği imza kampanyası sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da yaptığı mitingde İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı. CHP üyeleri ve dayanışma sandığıyla İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir günde 15 milyonun üzerinde oy toplanmıştı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan ve 30 milyon hedefi belirlenen kampanyada güncel rakam da belli oldu.

"İmza sayısı 10 milyonu aştı"

Özel şunları söyledi:

"Buradan, Samsun'dan bugün öğlen saatlerinde aldığımız rakamı duyurarak, dün akşam üstü saat 17:00 itibariyle bugün öğlen yaptığımız sayımın sonucuna göre, dün 10 milyonuncu imza aşılmıştır. Emeğinize sağlık.

Ancak hedefimiz büyük, yolumuz uzun. Seçmenin yarısından bir fazlasına ulaşana kadar, hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte üreteceğiz. Son olarak buradan hepinizin önünde bir kez daha bütün Türkiye'ye ilan etmek isteriz ki; yandaş kanallar sürekli CHP'nin B planı ne, C planı ne, D planı var mı? CHP'nin A planı da B planı da, C planı da Ekrem Başkan ve arkadaşlarını hapisten kurtarmak.

Ekrem Başkanı, Cumhurbaşkanı adayımızı, layık olduğu erken seçime kavuşturmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kez daha kurtarmak, demokrasiyi bir kez daha hayata geçirmektir."