Özgür Özel: Hakkımda başlatılan ikinci soruşturma çok güzel bir rövanş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele1 canlı yayınında Merdan Yanardağ, Evren Özalkuş ve Murat Taylan’ın sorularını yanıtladı.

“Bu kadar insan onuruyla oynanamaz"

Belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin sevk görüntülerinin paylaşılmasına tepki gösteren Özel, “Bu kadar insan onuruyla oynanamaz. 50 yıl 4 ay kamu hizmetinde bulunmuş Hasan Akgün’ü en öne koymuşlar. Bu kişiler hakkında henüz hüküm verilmemişken, herkesin masumiyet karinesine saygı duyulmalı” ifadelerini kullandı.

Özel, şunları ifade etti: "Dedim ki 'Bir daha görürsem dağılmamak üzere toplanırız' bu da şu; 'Daha fazla ileri gitmeyin, daha fazla ileri gideriz.' Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Nerede toplanırız, ne kadar dağılmayız bilmem. Mesajı alacak alan alsın. Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, iftira atarlarsa, adil bir yargılanma rejimi kurulmazsa... Onlar sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlarlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok."

"İmamoğlu'nun morali yüksek"

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun moralinin ilk günden beri yüksek olduğunu belirten Özel, "Gelecek seçimde cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor. Son derece motive" diye konuştu.

"İkinci soruşturma çok güzel bir rövanş"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan iki farklı soruşturmaya ilişkin konuşan Özel, "O soruşturmalardan birisi Akın Gürlek'in hırsından bana açtığı soruşturma. Açsın, yapacak bir şey yok. Ama ikinci soruşturma çok güzel bir rövanş" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Akın Gürlek, Antalya'da yaptığı bir konuşma yüzünde Ümit Özdağ'ı Ankara'da yemek yerken gözaltına aldırmış, İstanbul'a getirmişti. Bu Antalya ve Ankara başsavcılarına küfürdür. Akın Gürlek'in görev bölgesi nedeniyle Kartal'a bile bakamaz. Ümit Özdağ Antalya'da konuşmuş, Ankara Başsavcısı'na 'Ben senin görev yerinden gözaltı yapıyorum' diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da benim İstanbul'da yaptığım bir konuşmadan dolayı soruşturma açıp ona karşı rövanş alıyor, had bildiriyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yine usulsüz bir iş yapmıyor. Görev yerim Ankara olduğu için yine yetkili. Ama bu Ümit Özdağ konusunda hiçbir zaman yetkili olmadı."

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.