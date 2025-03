Özgür Özel, İmamoğlu için imza kampanyasını Trabzon'dan başlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a geldi.

İmamoğlu'nun köyü Cevizli Köyü'nde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih ile bayram namazı kılan Özel, İmamoğlu'na ''Özgürlük ve Erken Seçim'' talebiyle imza kampanyası başlattı. İlk imzayı 93 yaşındaki Rükiye Köroğlu da imza attı. Ardından Özel de imza attı.

CHP Genel Başkanı, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Özel, “Büyük bir haksızlık sonucunda, iftiralar sonucunda, karalama kampanyaları sonucunda Ekrem İmamoğlu’nu ve çok sayıda arkadaşımızı Silivri Cezaevinde siyasi tutsak olarak tutuyorlar”

“İmza kampanyasını başlatıyoruz”

Özel, “Bütün Türkiye’ye bu imza kampanyası yayılacak. Ekrem Başkan’ın özgürlüğü için, Türkiye’nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı yarınlara herkesin kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz” diye konuştu.

“Adaletsiz, hukuksuz düzen bir an önce son bulsun”

“İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz” imza kampanyasının ortak metin şöyle:

“Ben yüreği demokrasiden ve adaletten yana olan 10 milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirledi.

Milyonların iradesiyle, Cumhurbaşkanı Adayımız olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla, vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutulmaktadır. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu’nun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz, hukuksuz düzen bir an önce son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığımı önümde görmek için imza veriyorum. Rukiye Köroğlu, birinci imza sahibi."

Daha sonra mezarlık ziyareti yapan Özgür Özel, bir köy evini de ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.