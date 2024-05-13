Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek
Özgür Özel, perşembe günü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. Dervişoğlu 27 Nisan'daki kongrede Meral Akşener'in koltuğunu devralmıştı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, perşembe günü İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. Özel, Dervişoğlu'na genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla 'hayırlı olsun' dileklerini iletecek.
Müsavat Dervişoğlu'nu çarşamba günü de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ziyaret edecek.