Özgür Özel, Saraçhane'deki kişi sayısını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlara sesleniyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* İstanbul'un iradesine yapılan darbeye itiraz için buraya toplandığımızda, birbirimize söz vermiş, ant içmiştik. Çünkü biz bir miting değil sonuç almaya geliyoruz. Bu bir CHP mitingi değildir. Ancak isimlerini duyduğunuz, sloganlarını duyduğunuz, bir kaç gündür teker teker Ekrem Başkanla dayanışma ve demokrasiye sahip için buraya Saraçhane'ye yani İstanbul'a halkın iktidarının simge noktasına koşan tüm siyasi parti ve oluşumları ve özelikle gençlerimizin dahil olduğu tüm itiraz ve siyaset kurumlarını yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz.

* Biz Saraçhane'ye bir miting yapmaya değil, bir sonuç almaya geliyoruz. Üç gündür Saraçhane'deyiz, nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz. Bundan yıllar önce hep birlikte Tayyip Erdoğan, 'Gezi Parkı'nı kesip yerine Toplu Kışlası yapacağım' deyip oradaki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün nerede olmamız gerekiyordu? O gün Gezi'de, Taksim'de olmamız gerekiyordu. O gün oradaydık. And olsun ki Taksim'i geri alacağız, and olsun!

* Bugün, Saraçhane meydanı boşuna seçilmiş bir eylem alanı değildir. Saraçhane, İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na 2019 yılında Erdoğan'dan alıp artık İstanbul'un tepesinde helikopterle gezip Arap şeyhlerine kupalar süsü vermenden... Artık İstanbul'a karşı kent suçları işleyip Gökdelenler yaptırıp o kentin rantını yandaşına peşkeş çekmenden bıktım. Artık, satacak bir şey kalmayınca, Katarlılara vermek üzere güzelim İstanbul'a bir hançer çekip Kanal İstanbul yapmana izin vermeyeceğim.

"İmamoğlu Erdoğan'a hattrick yaptı"

* Futbol konuşmayı bilen, 'ben futbolcuyum' diyen Tayyip Bey'e şunu söyleyelim; Ekrem İmamoğlu, Tayyip Bey'i 4 maçta da yendi, kümeye gönderdi. Tayyip Bey, güya yenilmez Tayyip Bey, partisinde hiç seçim kaybetmeyen Tayyip Bey Ekrem İmamoğlu'ndan ilk golü Beylikdüzü'nde yemişti, üstüne de Ekrem İmamoğlu ona burada hattrick yaptı.

* Burada şu anda 300 bin kişi var!