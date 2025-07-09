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Özgür Özel, Silivri'de İmamoğlu ve Karalar dahil tutukluları ziyaret ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ve dün tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil tutuklu belediye başkanlarını ziyaret ediyor.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, Silivri'de İmamoğlu ve Karalar dahil tutukluları ziyaret ediyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil tutukluları ziyaret ediyor.

Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne ziyaretlerde bulunmak üzere saat 11.00'de gitti. Özel’in, İmamoğlu ve Karalar başta olmak üzere 9-10 kişilik bir tutuklu listesiyle görüşeceği öğrenildi.

Görüşmelerin yaklaşık üç saat sürmesi bekleniyor.

Sancaktepe mitingi düzenlenecek

Ziyaretinin ardından Özel, akşam saat 20:30’da Sancaktepe Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılacak. Bu miting, CHP’nin İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlediği 12’nci miting olacak.

Özel'in son ziyareti 25 Haziran'daydı

CHP lideri Özel, Silivri'deki tutukluları son ziyaretini 25 Haziran'da gerçekleştirmişti. Ekrem İmamoğlu'nu, diğer belediye başkanlarını ve gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etmişti.

Özel ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun, "Ben bütün yükü tek başıma sırtıma almaya razıyım" mesajını aktarmıştı. Ayrıca Özel, haziran ayına ilişkin anket sonucunu paylaşarak, "Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra" demişti.

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