Özgür Özel ve Erkan Baş görüştü: Planlanan ortak açıklama iptal edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın açıklaması yapılması beklenirken, Baş ve beraberindeki heyetin CHP Genel Merkez’inden ayrıldığı öğrenildi.

CHP basın birimi, ortak açıklama için televizyon kanallarına gönderdiği bilgilendirmeyi geri çekti. Genel Merkezde ortak açıklama için hazırlanan kürsü kaldırıldı.

CHP lideri ile bir araya gelen Erkan Baş’a, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve MYK Üyesi Yunus Başaran eşlik etmişti.

Görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Ensar Aytekin de hazır bulunmuştu.