Özgür Özel 'yanlış oldu' dedi! Dilruba Kayserilioğlu'ndan cevap gecikmedi: Yuh yalana gel!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel, başkanlık görevindeki ilk yılına dair pişmanlıklarından bahsederken, AK Parti seçmeni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği düşünülen ifadeler kullanan Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde yer almasını eleştirdi. Özel, "Fuar açılışında konuşma yapacaktım, yanımdaki boş koltuk için 'Size bir sürpriz var' dendi, Dilruba gelip oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birinin, sözlerini düzeltmeden protokolde oturmuş olması yanlış oldu, gönülleri kırdı. O yanlışa istemeden de olsa ben de ortak oldum" dedi.

"Yanlış oldu"

Özgür Özel "Dilruba yanımda oturamaz' demiyorum. Keşke bir vakit olsaydı. Dilruba cezaevinden çıkmış, bana sürpriz yapacaklar, araca alıp getirmişler, yanıma oturtmuşlar. Sakin sakin düşünüp, seçmenle helalleşseydi sonra gelip en baş köşeye otursaydı. O söylem düzelmeden o şey gerçekten yanlış oldu. O da bizim sahadaki acemiliğimiz oldu. Siyaset sembollerle yapılan bir iş, sanki o söylemleri sahipleniyormuş gibi. Sonra ben ne desem boş" dedi.

"Yuh yalana gel" tepkisi

Dilruba Kayserilioğlu, Özel'in ifadelerinin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda CHP liderine "Yuh yalana gel! Ben mi sürpriz yapmışım? Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik, ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın, çıkalı bir gün olduğu halde kabul etti" sözleri ile sert tepki gösterdi.