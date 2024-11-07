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Çin Merkez Bankası’ndan teşviklere devam sinyali

Çin Merkez Bankası destekleyici bir para politikası uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Çin Merkez Bankası’ndan teşviklere devam sinyali
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Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng, Çin'in sürdürülebilir ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için destekleyici bir para politikası uygulamaya devam edeceğini söyledi.

Çin MB'den yapılan açıklamaya göre Pan, yabancı finans kuruluşlarının yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda, Çin'in finansal hizmetler sektörünün ve finansal piyasaların açılmasını teşvik edeceğini ve piyasalarla iletişimi güçlendireceğini bildirdi.

Açıklamada, sürdürülebilir ekonomik toparlanmanın teşvik edileceği de ifade edildi.

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