Trump geri geldi, emtia savunmaya geçti

EVRİM KÜÇÜK

Piyasaların gözünü diktiği ABD seçimleri sonrasında ülkenin iç ve dış ekonomi politikalarında beklenen değişim emtia piyasalarına satış olarak yansıdı. Beyiz Saray’da başkanlık koltuğuna Donald Trump’ın ikinci kez oturacağını gösteren seçim sonuçları ilk etapta doları destekleyip; metal, tahıl ve petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Trump 2.0 döneminde özellikle Çin›i hedef alan ithal mallara yönelik vaat edilen tarifeler ve potansiyel yeni bir ticaret gerginliğinin talebi baltalayacağı beklentisiyle dün öğle saatleri itibariyle Amerikan ham petrolünün varili yüzde 1.2 kayıpla varil başına 74.5 dolara indi. Bakır yüzde 2’den fazla değer kaybederken, çelik fiyatları yüzde 1, soya fasulyesi yüzde 1.8, buğday yüzde 1 civarında düşüş gösterdi.

Çin’in metal sektörü zor durumda kalabilir

Trump, ABD imalatını artırmak için Çin mallarına yüzde 60 oranında gümrük vergisi koyma sözü vermişti. Bu, Çin’in bakır, demir cevheri ve çeliğin önemli bir tüketicisi olması nedeniyle metaller için olumsuz. Trump’ın başkanlığı döneminde Çin›in endüstriyel metal ve çelik endüstrileri zorluklarla karşı karşıya kalabilir.

Lange Çelik Araştırma Merkezi’nde müdür yardımcısı olan Ge Xin, “Trump’ın başkan olursa Çin›in çelik fiyatları aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalacak ve yerel çelik üreticileri daha fazla kayıp yaşayabilir. Çünkü Trump Çin’e karşı daha agresif önlemler alacak” diyor.

Petrol kısa vadede İran’a uzun vadede üretime bakıyor

Ham petrol, olası bir ticaret savaşının talebi azaltabileceği ve 2025 için öngörülen zaten zayıf olan piyasa görünümüne yük getirebileceği ihtimalinin baskısıyla Trump’ın zaferinden hoşlanmadı. Uzun vadeli olarak bakıldığında ABD’nin ticaret ve dış politika petrol için daha fazla düşüş getirebilir. Ayrıca Trump, ABD’deki petrol ve gaz üretimine ivme kazandırıp fiyatların düşmesine neden olabilir.

Ancak kısa vadede gözler İran’da. Trump yönetiminin günlük yaklaşık 1.3 milyon varil ihracata ulaşan İran petrolüne yönelik yaptırımları sıkılaştırması durumunda küresel petrol arzında aksamalar yaşanabilir. Bu da kısa vadede petrol fiyatını yukarı itebilir.

MST Marquee’nin kıdemli enerji analisti Saul Kavonic, “Trump, İsrail’in İran’a karşı daha sert bir askeri duruş benimsemesini destekleyebilir, bu da askeri tırmanış riskini artırabilir ve bölgedeki tedarik zincirini etkileyebilir” dedi.

Soya fasulyesinde misilleme korkusu tarıma yansıyor

Tarımsal emtialar ABD’nin seçiminden etkilendi. Tahıl fiyatları, özellikle soya fasulyesi, daha düşük işlem gördü. Bu, Çin’in misilleme önlemleriyle yanıt verebileceği, potansiyel olarak ABD’nin mahsul ihracatını azaltabileceği ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği korkularını yansıtıyor. ABD soya fasulyesinin en büyük alıcılarından biri olan Çin, Amerikan çiftçileri için önemli bir pazar ve bu ticaret akışındaki herhangi bir kesintinin tarım sektörü için önemli sonuçları olabilir.

“Altın rallisi rayından çıkmayacak”

ABD seçimlerinin en büyük takipçisi altın bir haftadır yaşadığı kar satışlarına dün yüzde 1’lik Trump düşüşü ekleyerek 2.720 bölgesine indi. Trump’ın gümrük vergilerini önemli ölçüde artırmasının daha yüksek enflasyona yol açabileceği ve bunun agresif faiz indirimlerinin önüne geçeceği düşüncesi altında satışa neden oldu. Ancak uzmanlara göre düşüş sığ olacak ve bu yıl yüzde 32 yükselen altın rallisi rayından çıkmayacak. Trump’ın zaferi, önerdiği gümrük vergileri ve sıkı göç politikaları nedeniyle altın fiyatları için baskı olarak görülse de, Trump’ın yaratacağı ticari ve jeopolitik gerginlikler altını güvenli liman alımlarıyla destekleyecektir.

2025’te 3000 $ beklentisi korunuyor

Goldman Sachs ve ING analistlerinin değerlendirmesi bu yönde. Her ikisi de altının kısa ve orta vadede yükselmeye devam edeceğini, 2025’de ons başına 3.000 dolara kadar yükseleceğini öngörüyor.

Gözler Fed’in bugün açıklanacak kararında

Bu hafta hala yatırımcının radarında olan bir diğer konu bu akşam açıklanacak Fed faiz kararı. Piyasalar, Fed’den çeyrek puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Bu, sarı için destekleyici olarak görülüyor çünkü daha düşük faiz oranları faiz getirmeyen altını tutmanın fırsat maliyetini düşürüyor. Altın, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere karşı bir korunma aracı olarak görülüyor ve genellikle düşük faiz oranı ortamında iyi performans gösteriyor.