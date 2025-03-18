Özgür Özel: Fatihli hacı amcanın ferasetine güveniyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesince, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programında, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Özel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, şehit ve gazi yakınlarıyla bir arada olmanın gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çağrı ve devamındaki süreçte, şehit aileleri ve gazilerin bu konudaki rızasının, CHP'nin rızası olduğunu ifade etti.

Şehit yakınları ve gazilerin aylıklarıyla ilgili hükümeti eleştiren Özel, "Bu ülkede asgari ücretin 22 bin lira olduğu yerde, sen gazinin emanetine 12 bin lira verip geçindiremezsin. Açlık sınırının 25 bin lira, en düşük emekli maaşının 14 bin lira olduğu yerde sen şehidimin babasına 7 bin 392 lira maaş veremezsin." dedi.

"Yapılan işlemin hiçbir hukukiliği yok"

Özel, partisinin bir sonraki genel seçimindeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta uygulayacağı ön seçimi kesintiye uğratmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmek istendiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesinin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermesini değerlendiren Özgür Özel, "35 yıl önce mezun olmuş, ilana uymuş, 50 kişiyle bir gitmiş başvurmuş, diplomasını almış. Sırf onun diploması için geri kalan bütün sınıf arkadaşlarının da diplomalarını yakmaya çalışıyorlar. 'Biz burada yokuz' dedi işletme fakültesi. Dün, iktidara yakın televizyonlar karalar bağlamıştı 'iptal edilmeyecek' diye. Bugün akşam üzeri son dakikada, İşletme fakültesi yarın 'diploma geçerli' demesin diye, İstanbul Üniversitesinin yönetim kurulu, rektörlük eliyle yetkisi olmadığı biçimde diplomayı iptal etti. Biz buna teslim olmayız. Yargısı var, idari yargısı var, mahkemeleri var. Mutlaka yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yapılan işlemin hiçbir hukukiliği yok." dedi.

"Fatihli hacı amcanın ferasetine güveniyorum"

Özgür Özel, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin İstanbul'da tekrar edilmesiyle ilgili bir anısını "2019 seçimlerini 6 Mayıs'ta iptal ettiler. Tüm milletvekilleri İstanbul'a gittik. Seçimin yeniden yapılacağı 23 Haziran'a kadar gece gündüz çalıştık. Fatih'e gittim, esnaf geziyoruz. Arada bir sokağın başında bir bakkala girdik. Beyaz, çember sakallı, nur yüzlü bir hacı amca bana müstehzi müstehzi gülüyor. 'Bak Özgür efendi, Tayyip Bey her aday olduğunda ona oy verdim, kimi aday gösterdiyse ona oy verdim. Bu sefer de Binali Bey'e oy verdim. Bir dahaki sefere kimi aday gösterirse ona oy vereceğim ama bu sefer Ekrem'e vereceğim çünkü hak geçti, bu teraziyi dengeye getirmek boynumun borcu.' dedi. Şimdi adalet terazisini şaşırtanlara, o teraziyi şaşırtmak için Ankara'dan İstanbul'a giyotin yollayanlara söylüyorum. Sen başsavcına, talimat verdiğin savcılara, etki altına aldıklarına güvenebilirsin. Ben Fatihli hacı amcanın ferasetine ve adaletine güveniyorum. Bundan sonra bizden bir adım geri atmamızı, bir santim eğilmemizi, bir kelime eksik konuşmamızı bekliyorlarsa, çok beklerler. Bir santim eğilirsek, onlar bu millete diz çöktürtecekler. Diz çökmeyeceğiz, bu millete diz çöktürmeyeceğiz." sözleriyle anlattı.