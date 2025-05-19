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Özgür Özel’den 19 Mayıs mesajı: Aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel’den 19 Mayıs mesajı: Aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 19 Mayıs! Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün… Biz de aynı inanç ve kararlılıkla, bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!” diyerek şu videoyu paylaştı:

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