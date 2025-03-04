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Özgür Özel'den Başak Demirtaş'a telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ameliyat geçiren Başak Demirtaş’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Başak Demirtaş'a telefon
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce bir ameliyat geçirmişti. Selahattin Demirtaş'ın özel izinle refakat ettiği Başak Demirtaş'ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özel, Başak Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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