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İşte Bahçeli-Demirtaş görüşmesinin perde arkası

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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İşte Bahçeli-Demirtaş görüşmesinin perde arkası
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Karar yazarı Yıldıray Oğur, eşi Başak Demirtaş’ın 1 Mart sabahı olduğu ameliyat için Demirtaş’ın Adalet Bakanlığı’ndan izin aldığını, talebin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a giderek onun "oluruyla" Demirtaş'ın Edirne’den İstanbul’a gelerek ameliyat sırasında eşinin yanında olduğunu anlattı.

Bu sırada MHP lideri Bahçeli’nin Demirtaş’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dilediğini ve Abdullah Öcalan süreciyle ilgili desteği için teşekkür ettiğini aktaran Oğur, “MHP’li kaynaklar görüşmenin çok pozitif geçtiğini anlatıyor” diye ekledi.

"Elimden gelenin fazlasını yapacağım”

Demirtaş, MHP liderinin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgütüne silahları bırakma talimatı verdiği süreci desteklemiş; “Bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım” demişti.

Oğur, bu gelişmelerin ardından hem Erdoğan’ın bu insani talep için verdiği talimat hem de Bahçeli’nin telefonu gibi iki önemli jestin yapılmasına dikkati çektiği yazısında şunları kaydetti:

“Bu jestler çözüm sürecinde özellikle bu sürece şüpheyle bakan Kürtleri, Demirtaş’ın dışlandığı, ona rağmen hatta onu hapiste tutarak bu sürecin yürütüleceği gibi gerçek olmayan iddialarla süreci eleştiren bazı muhalif kesimleri rahatlatacak jestler. Bu jestler, ilerleyen zamanda Demirtaş’ın AİHM kararlarının da gereği olarak tahliyesinin de önünü açabilir.”

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