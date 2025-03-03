TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin komutanları ABB'de göreve başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yemin töreninde kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve ihraç edilen beş teğmenin komutanları için belediyede iş imkanı yarattı.

Albay Alper Topsakal, belediyenin ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı; Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu da belediyenin kültürel faaliyetlerini yürüten ANKET A.Ş’ye genel müdür yardımcısı oldu.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, kısa süre önce atamaları gerçekleştirilen iki komutanın görevine başladığı ve düzenli olarak mesailerine geldiği öğrenildi. Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk’ün ise memleketine döndüğü bildirildi.

Mansur Yavaş, 2023’te Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk rozeti takmayan teğmenlerle tartıştıkları için ordudan atılan dört teğmeni de belediye şirketlerinde işe almıştı.