  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin komutanları ABB'de göreve başladı
Takip Et

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin komutanları ABB'de göreve başladı

Tük Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Albay Alper Topsakal ve Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) iki şirketinde çalışıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin komutanları ABB'de göreve başladı
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yemin töreninde kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve ihraç edilen beş teğmenin komutanları için belediyede iş imkanı yarattı.

Albay Alper Topsakal, belediyenin ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı; Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu da belediyenin kültürel faaliyetlerini yürüten ANKET A.Ş’ye genel müdür yardımcısı oldu.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, kısa süre önce atamaları gerçekleştirilen iki komutanın görevine başladığı ve düzenli olarak mesailerine geldiği öğrenildi. Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk’ün ise memleketine döndüğü bildirildi.

Mansur Yavaş, 2023’te Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk rozeti takmayan teğmenlerle tartıştıkları için ordudan atılan dört teğmeni de belediye şirketlerinde işe almıştı.

İşte Bahçeli-Demirtaş görüşmesinin perde arkasıİşte Bahçeli-Demirtaş görüşmesinin perde arkasıGündem
Düşük mevduatta yüzde 50 için son hafta! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisiDüşük mevduatta yüzde 50 için son hafta! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisiEkonomi
Benzine indirim kapıda: İşte 3 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim kapıda: İşte 3 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşecekMeteoroloji'den 8 il için kar yağışı uyarısı: Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar düşecekGündem

 

Gündem
İmamoğlu ön seçim öncesi sahaya iniyor
İmamoğlu ön seçim öncesi sahaya iniyor
İYİ Parti: İmralı sürecine tepkiler çoğalıyor, partimize ilgi artıyor
İYİ Parti: İmralı sürecine tepkiler çoğalıyor, partimize ilgi artıyor
Emeklinin bayram ikramiyesi artışı AK Parti MYK'da belli olacak
Emeklinin bayram ikramiyesi artışı AK Parti MYK'da belli olacak
AFAD ve Kandilli duyurdu! Antalya'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu! Antalya'da korkutan deprem
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler adliyeye sevk edildi
Kulis | PKK elebaşı Öcalan'a 'kısıtlı özgürlük' gelecek, yurt dışına çıkamayacak
Kulis | PKK elebaşı Öcalan'a 'kısıtlı özgürlük' gelecek, yurt dışına çıkamayacak