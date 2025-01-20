Özgür Özel'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma açılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Kendi korkusunu görünmez kılmak için bizi sindirmeye çalışıyor"

Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuşan Özel'in açıklamaları şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki gösteren Özel, "AKP’nin o zaman ki taşeronunun sonraları terör örgütü olarak anılacak FETÖ'dü. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, şike davaları… Bu milletin en iyi yetişmiş, Atatürkçü subaylarına, şahsi namuslarına fuhuş, mesleki namuslarına askeri casusluk lekesi sürecek kadar gözleri dönmüştü. Sonradan öğrenildi ki, o iddianameyi yazanlar Silivri’de, o iddianame yazılırken çatıda olan kişi, sıçanlar gibi yurtdışına kaçtı. Esas kötülük iktidarda ve başımızda... Kendi korkusunu görünmez kılmak için bizi sindirmeye çalışıyor" dedi.

Akın Gürlek'e tepki gösteren Özel, "Esas kötülük iktidarda ve başımızda... Kendi korkusunu görünmez kılmak için bizi sindirmeye çalışıyor" dedi.