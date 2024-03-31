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Özgür Özel'den 'rehavete kapılmayın' uyarısı

CHP lideri Özgür Özel, "Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın." dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den 'rehavete kapılmayın' uyarısı
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31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.

Sandık görevlilerine sosyal medya hesabından çağrı yapan Özel, "Çağrım, sandık başındaki demokrasi kahramanlarımızadır; Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün. Demokrasimize, halkımızın oylarına sonuna kadar sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

 

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