Özgür Özel: Tüm tercihler başımızın tacıdır
Sandıkların kapanmasının ardından açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Tüm tercihler başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye genelinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Özel, "Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.