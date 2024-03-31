  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel: Tüm tercihler başımızın tacıdır
Takip Et

Özgür Özel: Tüm tercihler başımızın tacıdır

Sandıkların kapanmasının ardından açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Tüm tercihler başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel: Tüm tercihler başımızın tacıdır
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye genelinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, "Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

YSK Başkanı: Süreç, münferit olaylar dışında sorunsuz tamamlandıYSK Başkanı: Süreç, münferit olaylar dışında sorunsuz tamamlandıGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vaktiCumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vaktiGündem

 

 