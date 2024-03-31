YSK Başkanı: Süreç, münferit olaylar dışında sorunsuz tamamlandı

Türkiye genelinde yerel seçimler için oy verme işlemi sona erdi.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Seçimde ülke genelinde 34 siyasi partinin yarıştığı 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yararlananlara acil şifalar diliyoruz. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Sayım ve Döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri SEÇSİS'e (Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi) girilmeye başlanmış olup veri akışı devam etmektedir. Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerimizde tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda Kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Yayın yasağı

Yener, yayın yasakları hakkında ise, “Oy verme işlemleri bitti sayayım döküm işlemlerinde başlandı. Kurul birazdan toplanıp bu konuyu değerlendirecek.” açıklamasında bulundu.