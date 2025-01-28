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Özgür Özel'den Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası Ali Bakırhan'ı kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

DEM Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaret, 45 dakika sürdü.

Ziyarette Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yer aldı.

DEM Parti'de ise Bakırhan'a, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve milletvekilleri eşlik etti.

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