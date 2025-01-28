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Son dakika: Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV binasının önünde gözaltına alındı. Pehlivan hakkında  ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Haber Merkezi
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Son dakika: Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle gazeteci Barış Pehlivan Halk TV binasının önünden gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz paylaşımında "Gazeteci arkadaşımız Barış Pehlivan, yayına çıkmak üzere geldiği Halk TV’den polis tarafından gözaltına alındı." dedi. 

Ne olmuştu?

Halk TV’nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili olarak bugün Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk Tv medya organının ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) suçlarından soruşturmaya başlanmıştır."

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