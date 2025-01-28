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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki soruşturma için ifadeye çağrıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan her iki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa davet edildi. İmamoğlu cuma günü Akın Gürlek’e tehdit ve bilirkişiyi hedef haline getirme iddialarına cevap verecek.

Haber Merkezi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki soruşturma için ifadeye çağrıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Bürosu, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan'ı Ekrem İmamoğlu hakkında "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

İkinci soruşturma

Dün ise yaptığı basın açıklamasında İmamoğlu, bir kısım soruşturmaları ve bilirkişiyi hedef haline getirmişti. Bilirkişinin önce adını veren ardından "Adam mahkemeyi yanıltacak kadar cesur, gözü kara" şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu, hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Cuma günü ifade verecek

Ekrem İmamoğlu bu iki soruşturma kapsamında cuma günü İstanbul Adliye'sine gelerek savcılığa ifade verecek.

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