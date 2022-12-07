  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı
Takip Et

Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Partinin Eskişehir İl Başkanlığı binası açılışı için boş ofise Öztürk Yılmaz ile görüşmeye bir kişi geldi. Ardından ofise gelen kişiye çay ikram edildiği esnada Öztürk Yılmaz’a arkadan saldırdı.

Bacağından dört bıçak darbesi alan Öztürk Yılmaz’a tedavi amacıyla gelen sağlık ekipleri durumunun iyi olduğunu belirterek en yakın hastaneye kaldırdı.

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayı araştırmaya başladı. Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan kişinin olay yerinden ayrıldığı, arama işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.