PAGEV ve PAGÇEV Genel Sekreteri Ertan Güneş hayatını kaybetti

PAGEV ve PAGÇEV'in Genel Sekreteri Ertan Güneş 54 yaşında hayata veda etti. Güneş'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetti belirtildi.

PAGEV ve PAGÇEV'den Güneş'in ölümüne ilişkin açıklamada şöyle denildi:

"PAGEV ve PAGÇEV Genel Sekreteri Ertan Güneş’i Kaybettik

Plastik sektörüne uzun yıllar emek veren, PAGEV ve PAGÇEV Genel Sekreteri Ertan Güneş’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

25 yıla yakın süre boyunca PAGEV bünyesinde plastik sektörüne çeşitli pozisyonlarda hizmet eden Ertan Güneş, 2014 sonrası yönetimimizle birlikte gerçekleşen dönüşüm sürecinde önemli görevler üstlendi. Sonrasında çalışmalarını daha da hızlandırarak genel sekreterliğe yükseldi.

1 Mayıs 1971 doğumlu, evli ve bir kız çocuğu babası olan Ertan Güneş, meslek hayatına PAGEV’de dergi editörü olarak başlarken, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sektör Meclisi Başkanlığı ve Brüksel merkezli Avrupa Birliği Plastik Üreticileri Derneği (EUPC) Yönetim Kurulu üyeliklerinde kilit rol oynadı. PAGEV ile birlikte çalıştığımız dönemde üye sayımızın yüzde 500 artmasına öncülük eden Güneş, PAGEV’in Türkiye’nin en büyük ve etkili mesleki sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelmesine, sektöre ve çalışma arkadaşlarına büyük katkılar sağladı.

Ertan Güneş’i daima saygı ve minnetle anacağız.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sektör paydaşlarımıza başsağlığı dileriz."