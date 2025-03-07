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TEI’nin Havacılık teknisyen okuluna desteği devam ediyor

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, okul öncesi eğitimden lisansüstü eğitime kadar, her seviyede eğitime sunduğu desteklere devam ediyor. İlk kez geçtiğimiz sene, meslek lisesi öğrencileri için devreye aldığı TEI Havacılık Teknisyen Okulu’nun ikinci sezonu, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit’in açılış dersiyle başladı.

Haber Merkezi
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TEI’nin Havacılık teknisyen okuluna desteği devam ediyor
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Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen TEI Havacılık Teknisyen Okulu’nun açılış dersi; Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti. Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, etkinlikteki konuşmasında mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, bu alandaki destekleri için TEI’ye teşekkür etti.TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit,  açılış dersi TEI 101’de yerli ve millî savunma sanayi teknolojilerinin önemini anlatırken, katılımcılarla TEI’nin faaliyetlerini ve Türkiye’nin millî havacılık motorları serüvenini paylaştı.

TEI Havacılık Teknisyen Okulu 11 hafta sürecek

11 hafta sürecek TEI Havacılık Teknisyen Okulu’nda havacılık ve savunma sanayi sektöründe yer alan üretim-imalat alanlarıyla ilgili teknik dersler yer alıyor. Bu yıl 40’ıncı yılını kutlayan TEI; meslek liseli öğrencilerin sektöre dair teknik bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik bu desteğiyle ayrıca Eskişehir’in istihdamına da destek olmayı hedefliyor.

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