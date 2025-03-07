Migros, Kırşehir GES Projesi ile 600’den fazla mağazasını temiz enerji kaynakları ile besleyecek

Migros, Kırşehir’de ilk arazi güneş enerjisi santralini devreye aldı. 321 dönüm arazi üzerine kurulutesiste, özel olarak üretilmiş yaklaşık 63 bin adet çift yönlü yerli üretim güneş paneli kullanıldı.Bu çift yönlü paneller sayesinde hem direkt güneş ışınlarından hem de yerden yansıyan enerjiden maksimum verim elde edilebiliyor.En son teknoloji komponentler kullanılarak inşa edilen tesis, tek başına yıllık 56.280 MWh enerji üretecek. Daha önce devreye alınan 11.000 MWh kapasiteli dört çatı GES projesinin ardından bu yatırımla birlikte Migros’untoplam GES projelerinde ürettiği enerji, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak kapasiteye ulaştı. Migros, 2024 yılında GES projelerinin tamamı için 9,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Şevki Tuncer: Kırşehir GES ile 35 bin ton karbon salımının önüne geçeceğiz

Migros’un yüzde yüz iştiraki olan Migen Enerji A.Ş., Migros’un enerji tedariki, enerji verimliliği çözümleri ve yenilenebilir enerji yatırımları alanında uçtan uca enerji yönetimi hizmeti sunuyor. 2024 yılının sonunda EPDK’dan aldıkları “Elektrik Tedarik Lisansı” ile enerji tedariği de dahil olmak üzere, çok noktalı tüketim takibi, verimlilik çözümleri ve temiz enerjiye erişim konularında uzman bir marka olduklarını belirten Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Şevki Tuncer, “Kırşehir’de devreye alınan ilk arazi güneş enerjisi sistemimiz ile 600’den fazla Migros mağazamızın enerji ihtiyacınıtemiz enerji kaynakları ile karşılıyoruz. 2025 yılında dört ilde daha toplam 97.000 MWh enerji üretecek yeni santraller için çalışmalara başladık. 2030 yılına kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 42 azaltma ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşma hedefimiz doğrultusunda da kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bu tesis sayesinde yılda 35 bin ton karbon salımının önüne geçeceğiz” dedi.

Şevki Tuncer: Miggo şarj istasyonlarını 150 mağazaya ulaştırma hedefindeyiz

Migen ile elektrikli araç şarj istasyonları gibi sürdürülebilir ulaşım çözümlerine de yatırım yaparak çevre dostu bir ekosistem inşa ettiklerini söyleyen Tuncer, şöyle devam etti: “Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla artan talebi karşılamak içinMiggo Şarj uygulamamız ile mağazalarımızın otoparklarına şarj istasyonları kuruyoruz. Bu sayede müşterilerimiz Migros mağazalarında alışveriş yaparken araçlarını da şarj etme imkanına sahip oluyor. 2024 yılı sonunda 67 olan elektrikli araç şarj istasyonu sayımızı, 2025’te 150’ye çıkarma hedefindeyiz. Geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak için, çevreye duyarlı enerji projelerimizi büyütmeye devam edeceğiz.”