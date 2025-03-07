Çalışanların yüzde 87’si fırsat eşitliği uygulamalarının hayata geçmesi gerektiğine inanıyor

Çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasının lideri Pluxee,değişen çalışan beklentilerinin nabzını tutuyor; işverenlerin bu değişimi daha iyi yönetmesine rehberlik etme misyonuyla araştırmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.Bu doğrultudaPluxee Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken çalışanların kurumlarınınfırsat eşitliği konusunda yaklaşımlarını ve uygulamalarınıdeğerlendirdikleri bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre,katılımcıların yüzde 36’sı hem performans değerlendirmesinde hem de terfi süreçlerinde cinsiyet eşitliğinin gözetilmediğini belirtiyor; yüzde 87’si ise çalıştıkları kurumda fırsat eşitliğinin sağlanması için çeşitli uygulamaların hayata geçirebileceğini paylaşıyor. Çalışanlara göre, cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda kurumlarının aksiyon alması gereken en öncelikli alan performans değerlendirmesi.Ücret politikasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması, fırsat eşitliği konusunda şirket içi eğitimlerin verilmesi ve işe alım süreçlerinde cinsiyet dengesinin sağlanması öne çıkan diğer aksiyon alanları arasında. Öte yandan, mavi yaka çalışanlarda, performans değerlendirmesi ve terfi sürecinde kadın-erkek eşitliğinin gözetilmediğine dair algı, beyaz yakalı çalışanlara kıyasla daha yüksek.

Z kuşağı, çalıştıkları kurumların performans değerlendirmesinde kadın-erkek eşitliğinin sağlandığına daha çok inanıyor

Z kuşağı çalışanların yüzde 68’i çalıştıkları kurumda performans değerlendirmesinde cinsiyet eşitliğinin gözetildiğine inandıklarını belirtiyor. 18-29 yaş aralığındaki çalışanların yüzde 70’i terfi süreçlerinde cinsiyet farkı gözetilmediğini düşünürken 40-45 yaş arasındaki çalışanlarda bu oran %46’ya düşüyor. Performans değerlendirmesinde cinsiyet eşitliğinin dikkate alınıp alınmadığı konusunda yönetici olan ve olmayan çalışanlar benzer bir bakış açısına sahip.

Çalışanlar, perakende ve hizmet sektörlerinde ücret artış değerlendirmelerinde cinsiyet eşitliğinin gözetilmediğini düşünüyor

Akademetre iş birliği ile Türkiye'nin 26 ilinde, farklı sektörlerde aktif olarak çalışan toplam 500 çalışan ile bilgisayar destekli kişisel görüşme (C.A.P.I) yöntemi ile gerçekeştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 44’ü ücret artışında kadın-erkek eşitliğinin gözetilmediğini düşünüyor.Sektörler özelinde ise ticaret ve üretim alanlarında çalışanlar ücret artışında kadın-erkek eşitliğinin daha çok gözetildiğini düşünürkenperakende ve özellikle hizmet sektörlerinde çalışanlar işverenlerinin bu eşitliği gözetmediğinipaylaşıyor.

Fırsat eşitliği, iyi bir çalışan deneyiminin olmazsa olmazı

Çalışanlara ve çalışanlarına daha iyi bir deneyim sunmak isteyen işverenlere değer yaratan ürün ve hizmetler sunmaya odaklandıklarını belirten Pluxee Türkiye CHRO’su Feride Düzduran Gündüz,sürdürülebilir büyümeiçin kurum içerisinde sağlanması gereken en önemli unsurların başında fırsat eşitliğinin geldiğini belirten Gündüz sözlerine şu şekilde devam etti:

“Fırsat eşitliğinin sağlanması, kadınların iş gücüne dahil edilerek yönetici rollerinde kadın temsiliyetinin arttırılması artık iş dünyasında tartışılmaz bir gereklilik. Küresel araştırmalar, çalışanların işverenlerinin sosyal ve toplumsal konularda aktif rol almasını ve çözümün bir parçası olmasını beklediklerini açıkça gösteriyor. Araştırmamızın sonuçları da bukanıyı destekler nitelikte; her 10 katılımcıdan 6’sı çalıştıkları kurumda fırsat eşitliğinin gözetilmesinin kurumlarına olan bağlılığı artıracağını paylaşıyor.Öte yandan,fırsat eşitliğini destekleyen kurumların verimlilik artışı sağlamasının yanı sıra organizasyonel olarak da daha yaratıcı ve inovatif olduklarını araştırmalar destekliyor. Dünya nüfusunun yarısını kadınlaroluşturuyor; istihdamda cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması küresel GSYİH’i %20 oranında arttırma potansiyeline sahip.”

Kadın çalışanları geleceğin iş dünyasına hazırlıyor

Şirket olarak kadın istihdamınabüyük önem verdiklerini de belirten Gündüz, “Pluxee olarak, kadınların iş hayatında ve özellikle yönetim ekibinde daha fazla temsil edilmelerini ve güçlenmelerini desteklemek global vizyonumuzun bir parçası. Pluxee Türkiye olarak, kadın istihdamı konusunda çok güçlü rakamlara sahibiz.Çalışanlarımızın yüzde 47’sini kadınlar oluşturuyor, üst yönetimde kadın yönetici oranımız ise yüzde 56.Öte yandan, bir HR-tech organizasyonu olarak,dijital rollerdeçalışan kadın arkadaşlarımızı kariyer yolculuklarında destekleyerek yetkinliklerini güçlendirmek ve bu farkındalığı tüm ekosistemimize yaymak önceliğimiz. Dünya Ekonomik Forumu’na göre, önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekâ ve büyük veri, teknolojik okuryazarlık, yaratıcı düşünme ve siber güvenlik en çok aranan beceriler olacak. Kadın çalışanları geleceğin iş dünyasına hazırlamak kritik önem taşıyor.” dedi.