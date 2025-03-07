Kimpur, tüm Ravago reaktörlerini başarıyla devreye aldı

Kimpur, Ravago Petrokimya A.Ş. ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında tüm reaktörlerin kurulumunu tamamlayarak üretim altyapısını daha da güçlendirdi.

Verimli ve otomasyon odaklı üretim modeli

Ravago’dan transfer edilen reaktörlerin entegrasyonu ile Kimpur, üretim altyapısını kapsamlı bir şekilde güçlendirdi. Kesintisiz üretimi sağlamak amacıyla, tüm yardımcı tesislerin altyapı bileşenleri birbirine entegre edilerek yedek sistemler oluşturuldu ve süreçler otomasyon ile kontrol altına alındı. Böylece, enerji verimliliği artırılırken üretim süreçlerinde süreklilik ve operasyonel güvenilirlik sağlandı.

Bu yatırımların en büyük sonucu olarak, gelecek büyüme projeksiyonuna uygun şekilde tesis altyapısı güçlendirilmiş ve yeni yatırımlara hazır hale getirilmiştir. Kimpur, bu sayede müşteri taleplerine bağlı olarak üretim kapasitesini esnek bir şekilde artırabilecek altyapıya sahip olmuştur.

Ravago’dan transfer edilen reaktörler ile ilk üretimini Ocak ayında gerçekleştiren Kimpur, bu süreçte sandviç panel sistemi ve buzdolabı sisteminin deneme üretimini başarıyla tamamlamıştı. Şimdi ise tüm reaktörlerin kurulumunu tamamlayarak, polyester, rijit ve esnek poliüretan köpük sistemleri ile prepolimer gruplarının üretimini destekleyen altyapısını daha da genişletti. Bu yeni sistemler, Kimpur’un genişleyen ürün portföyüne katkı sağlayacak şekilde üretim süreçlerine entegre edilmeye devam ediyor.

Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ravago Petrokimya A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, transfer edilen tüm reaktörlerin kurulumunu tamamladık ve üretim altyapımıza başarıyla entegre ettik. Bu stratejik adım, müşteri taleplerine daha hızlı ve esnek çözümler sunmamıza büyük bir avantaj sağladı.

Tesisimize entegre edilen Ravago reaktörleri, titizlikle yapılandırılmış ve gelecekteki tüm taleplere yanıt verebilecek güçlü bir sistem oluşturulmuştur. Bu yatırımla birlikte, bölgedeki en büyük poliüretan sistem evi konumumuzu daha da güçlendirdik ve global pazardaki rekabet gücümüzü artırmaya kararlılıkla devam ediyoruz”

Kimpur, güçlendirilmiş üretim altyapısı ve genişleyen üretim alanları ile rekabet gücünü daha da artırdı. Modern üretim tesisleri ve entegre sistemleri sayesinde, gelecekteki büyüme hedeflerine uyum sağlayacak esnek ve verimli bir üretim yapısına ulaştı. Gerçekleştirilen bu yatırımla birlikte Kimpur, global pazardaki konumunu daha da güçlendirerek, sektöre yön veren yenilikçi çözümler sunmaya devam edecek.